В Соликамске к проходной "Уралкалия" несут цветы и рисунки

В Соликамске у проходной "Уралкалия" создан временный мемориал, у которого можно почтить память девяти строителей, погибших во время пожара в забое.

Жители города уже принесли к месту трагедии цветы и рисунки детей, пишет "Интерфакс".

Горноспасателям, несмотря на задымление и подъем грунтовых вод, удалось поднять на поверхность тела трех погибших.

Пятеро из них были жителями Пермского края, трое приехали из Башкирии и один – из Краснодарского края.

Психологи МЧС стараются помочь родным жертв ЧП. Глава МЧС Евгений Зиничев выразил свои соболезнования семьям.

Возгорание в четвертом стволе рудника "Соликамск-3" произошло утром в субботу на глубине 362 метра.

В Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура.