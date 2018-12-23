Кузьмина выиграла масс-старт на Кубке мира, Юрлова – девятая

В чешском местечке Нове-Место завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. В женской гонке с общего старта на 12,5 км победу одержала сестра Антона Шипулин Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию.

Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 34,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место с двумя промахами заняла еще одна словачка Паулина Фиалкова, отставшая от победительницы на 12,1 секунды. Третьей стала француженка Анаис Шевалье (отставание — 13,3, три промаха). После заключительного огневого рубежа второй на дистанцию уходила итальянка Доротея Вирер, но в итоге она финишировала четвертой.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая показала девятый результат, отстав от Кузьминой на 55,1 секунды. Российская биатлонистка допустила три промаха. Причем все три ошибки случились с ней на третьем огневом рубеже, на который она пришла в группе лидеров.

Еще одна россиянка Ирина Стары стала 28-й (отставание – 3 минуты 51,6 секунды, 4 промаха). Ее соотечественница Евгения Павлова не вышла на старт из-за болезни.