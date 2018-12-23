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23 декабря 201818:21 Андрей Коновалов

Для Одессы настали не лучшие времена

Военное положение "накрыло" и всеми любимую Одессу.

Одесса — город, стремительно выросший всего двести с небольшим лет назад на пустынном берегу Черноморской бухты. Магнит для авантюристов, предприимчивых и трудолюбивых людей, плавильный котел наций. Здесь вам предложат множество тематических экскурсий: литературная Одесса, криминальная, еврейская, одесские дворики. Об истории своего города одесситы рассказывают с гордостью. А о современности — иногда с горечью.

Именно здесь, по одной из версий, Гоголь сжег второй том романа "Мертвые души". Памятник архитектуры и истории стремительно разрушается — уже частично обрушилась кровля.

К Дому профсоюзов экскурсии не водят. Незаживающая рана на теле и душе города. После столкновения сторонников Майдана и Антимайдана 2 мая 2014 года здесь погибли 42 человека. Официального мемориала нет, но горожане делают все сами.

"Конечно, это боль, которая никогда не пройдет. Дети 16-17-летние погибли", — говорят местные жители.

Если в Киеве русский язык почти невозможно встретить на рекламах или в меню ресторанов, то в Одессе он есть повсюду — от рекламы и частных объявлений до витрин магазинов и базарных ценников.

Если что и остается в Одессе неизменным, так это любовь одесситов к одному из отцов-основателей города, герцогу Ришелье или, как его называют в народе, Дюку.

Одесса, открытая всему миру, всегда государство в государстве, не лучшие времена переживает стоически: чуть меньше шутит, но больше работает. Подлинные носители духа Одессы до сих пор живут на Молдаванке. Встречаем сантехника Сергея. Он на Молдаванке прожил всю жизнь. Настоящий одессит, всегда сохраняющий оптимизм и жизнелюбие.

Привоз — наверное, самый известный рынок во всей бывшей Российской империи. Трудно, но держится. Раки — в изобилии. Есть по 6 гривен за штуку, но маленькие, а есть и по 20, но большие. Бросается в глаза надпись на ценнике: "Пиранья". Конечно, это не пиранья, но надо брать. А также одесский деликатес рыбу-фиш, вяленого бычка и еще по мелочи.

Рыночные торговцы — лучший источник сведений о благосостоянии населения. "У людей денег нет. Осталось десять дней до Нового года, тут должно народу быть полно, а люди ходят и не знают, что взять на копейки", — жалуются продавцы.

Значительная часть исторического центра города действительно выглядит бедно. Знаменитые одесские дворики еще существуют, но держатся из последних сил. Новая застройка — сталь, бетон, стекло — надвигается тяжелой поступью. На старых домах, конечно, есть таблички "Памятник архитектуры, охраняется государством". Но у жильцов нет денег на ремонты, а у иностранных застройщиков нет никаких сантиментов.

Но жизнь идет своим чередом, и Одесса прихорашивается к праздникам. Пробует сделать ставку и на западного туриста. Появляются островки голливудской версии Рождества — с Санта-Клаусом и Jingle Bells. Вдруг пойдет?..

Текст: "Вести недели"

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