Жертв и пострадавших нет: в Петербурге за полчаса потушен пожар

Сегодня днем, 23 декабря, в Петербурге на Васильевском острове загорелось производственное здание. Несколько десятков пожарных приехали на вызов в течение нескольких минут и за полчаса потушили огонь.

Загорелся второй этаж, площадь пожара составила около 40 квадратных метров. На сайте МЧС сообщается, что сведения о жертвах и пострадавших не поступали.