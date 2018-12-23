Кузнецова попросила прокуратуру и Следком разобраться с турецким скандалом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Следком. Причина обращения – просьба о проверке чиновников, которые отправили своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда.

Ранее сообщалось, что поездка 50 детей из города Клинцы (Брянская область) в турецкий город Демре была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени Андрея Карлова. Поездку приурочили к присвоению одной из улиц в Демре имени дипломата. Изначально планировалось, что в Турцию поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, но потом городской отдел образования решил изменить состав участников и отправить тех, кто добился "определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". 10 человек из этих 50 оказались детьми чиновников.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что эти чиновники будут наказаны.

Кузнецова заявила, что такие действия недопустимы. Обращения были направлены в прокуратуру, Следком и губернатору Брянской области, передает РИА Новости.