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Франция. Протесты "желтых жилетов" 3 минуты назад

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23 декабря 201820:26

Французские полицейские готовы надеть желтые жилеты

EPA

Автор: Дмитрий Киселёв

Франция зализывает раны после погромов "желтых жилетов", что еще с середины ноября по выходным сотрясали страну. В ходе акций протеста ранены более трех тысяч человек, десять погибших. Такова цена за то, что считается победой: рост минимальной оплаты труда на 100 евро, заморозка цен на бензин, необлагаемый налогом сверхурочный заработок.

Кому-то этого показалось мало. И "желтые жилеты" опять вышли на улицы Франции. Но протест получился вялый. Французский "Майдан", похоже, заглох, и президентскому креслу Эммануэля Макрона пока ничего не угрожает. Однако есть о чем задуматься.

Многие сравнивают происходящее во Франции в последний месяц с протестами против президента Де Голля в 1968 году. Уже спустя годы стало известно, что тогда не обошлось без американских спецслужб, а Де Голль в результате ушел. Кто сейчас прибавлял жару в якобы стихийных протестах, тоже может выясниться не сразу.  Уж слишком подозрительным выглядит сопоставление по времени: Макрон заявляет о необходимости создания европейской армии, а уже через какие-то дни зарождается уличный протест, готовый снести Макрона. Европейская армия — ведь это против НАТО. НАТО — основной покупатель американского оружия. Это сотни миллиардов, а если растянуто во времени, то и триллионы долларов. На дороге такие деньги нынче не валяются.

Автор: Дарья Григорова

"В меня попала граната. Прямиком в ногу. И разорвалась прямо внутри". С Елисейских полей Антонио Барбетта попал сразу на операционный стол.

"Я продолжал бежать от слезоточивого газа, чувствовал сильную боль, но не понимал, что происходит, пока кто-то из "жилетов" не начал кричать, что у меня идет кровь", — вспоминает участник уличных протестов Антонио Барбетта.

Осколки из ноги достали, но теперь на месяцы — костыли и ежедневные уколы обезболивающего. На лечение Антонио собирает деньги в Интернете.

Городок Пимпрез в Пикардии — крошечный, до ближайшей работы в Компьене — 20 минут на машине. Такие места французы называют "исконная Франция". Власти считали: перед Рождеством люди на акции протеста просто не поедут.

Елисейские поля интенсивно готовятся к Рождеству, парижане и туристы пытаются успеть купить подарки. Коммерсанты к празднику готовятся по-своему — закрывают витрины фанерными листами.

В Париже на улицы вышли 2 тысячи человек, но этого оказалось достаточно, чтобы устроить в городе анархию.

Полиция отгоняет протестующих от мэрии Парижа, где они пытались возвести несколько баррикад. Толпа заведена, ведет себя очень агрессивно.

Как только протестующие попытались прорваться к опере Garnier, сразу же полетел слезоточивый газ со стороны полиции.

Действуют жестко — на одного демонстранта набрасываются сразу несколько экипированных полицейских. Дубинками едва не достается и нашей съемочной группе. О том, насколько жестко действует полиция, можно судить и по количеству раненых на улицах. Глубокие порезы, сильные ушибы — гранатами с газом вновь стреляют в упор.

Интернет полон фотографий и видео пострадавших "жилетов". И все это вызывает у протестующих только больше агрессии.

А вот как выглядят Елисейские поля: полиция закидывает протестующих слезоточивым газом, применяет водомет, люди бегут. Чтобы отогнать разъяренную толпу, полицейский выхватывает из кобуры пистолет и целится в людей в жилетах. Стражи порядка едва избегают расправы — спасаются бегством вдвоем на одном мотоцикле. Ответа от полиции долго ждать не пришлось. Спецназ пытается оттеснять журналистов, чтобы они не снимали как это происходит.

За сверхурочную службу на протестах правительство Франции пообещало каждому доплату 300 евро.

"Мы охраняем закон и порядок, но полицейские — тоже гражданские люди и страдают от налогов", — сказал Сид Эдди, представитель профсоюза полиции региона Иль-де-Франс.

Те, кто на протяжении месяца помогают власти выстоять, тоже готовы примерить желтые жилеты. Полицейские объявили забастовку в середине недели. В комиссариатах отвечали только на срочные вызовы.

В аэропортах Парижа — очереди на паспортный контроль. За последние 10 лет правительство задолжало полиции 275 миллионов евро сверхурочных. Но в бюджете и теперь средств гасить задолженность нет. Все из-за антикризисных мер, которые президент Макрон предложил в ответ на акции протеста.

"Может быть, эти меры в ближайшей перспективе и сделают жизнь некоторым людям проще, но проблему так просто не решить. Это копилось годами. У Макрона очень непростое положение", — уверен экономист Станислав Бретон.

Понимают это и на улицах. Несмотря на рождественские костюмы, настроение у людей не праздничное, а боевое. "Макрон обещал недостаточно, если сравнивать с тем, что люди просят. Поэтому мы здесь протестуем. Такое поведение не нравится никому, мы не собираемся останавливаться", — говорят местные жители.

У стихийных акций появилось подобие координации — люди с мегафонами говорят толпе, куда идти, а "разведка" на мопедах едет на следующую точку. Новая тактика: вместо встречи на Елисейских полях целых день "желтые жилеты" передвигаются по всему центру Парижа. Туристы им радостно машут.

Коммерсанты вынуждены в спешке закрывать магазины и прятаться. Но центральный Париж все равно громят — с его ценами и блестящими витринами для "желтых жилетов" он чужеродный и далекий. Пока протестующие объявили рождественское перемирие. Вопрос, будут ли они его соблюдать.

Текст: "Вести недели"

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