Потомки могут не увидеть святыни Пскова
Проблема сохранения культурного наследия остро стоит во многих регионах страны. Президент Путин подписал поправки в законодательство, по которым волонтеры смогут участвовать в реставрационных работах памятников истории и культуры. Точнее в отдельных видах работ, не требующих особой квалификации и наличия соответствующей лицензии. Важное дело.
Домонгольские фрески по сырой штукатурке монахини сами стараются не трогать. Чтобы расчистить живопись XIV века, приезжают реставраторы из Петербурга. В Снетогорском монастыре все дышит уютом. В парке — ручные птицы, стены с башнями. Но насчет уюта показалось. Один из древнейших в Пскове действующих монастырей срочно требует обновления.
Последняя инспекция официально и монастырь, и его стены признала пригодными для жизни и посещения. Специалисты осматривали треснувший фундамент храма, измеряли длину и ширину старых береговых укреплений. Ремонт нужен большой, но средств у монастыря нет.
Заработки в монастыре — хлеб и молоко. Говорят, породу монастырских коз в эти края завезли еще при Софье Палеолог, которая побывала здесь проездом из Византии. Козы остались, а бизнес почему-то не получается. Хотя каждый житель Пскова убежден: золотая история и есть экономический шанс для всего города.
Троицкий собор. Если верить легенде, первый христианский храм на Руси. Задолго до крещения Руси внуком Ольги князем Владимиром. Здесь хранятся мощи святого — воина, первого правителя Пскова Давмонта Тимофея — и один из самых больших в мире иконостасов: семь ярусов уникальных икон. Главный храм Пскова строился как холодный, для летних служб.
Недавно здесь провели отопление. Деревянная конструкция иконостаса высотой с девятиэтажный дом сохнет, трещит и осыпается. Утраты заметнее всего при ближайшем рассмотрении — щели такие, что руку можно просунуть, все в саже, дики святых не разглядеть, барочная резьба осыпается. Дыры в стенах и в полу храма.
Крипта. Здесь покоятся псковские митрополиты. В полу образовались трещины, и можно просунуть руку и дотронуться до гроба. И музейщики, и священники средства на реставрацию Троицкого собора ищут, но не могут найти уже больше семи лет.
По легенде, этот клинок не позволил врагам ни разу за всю историю города захватить Псков и даже уберег святыни во время Великой Отечественной. Не в мече дело, а в людях, говорят хранители Спасо-Преображенского собора.
В Мирожский монастырь стоит приехать, чтобы понять, как нужно стоять за памятники. Кадры семилетней давности. Весна. Половодье. Монастырь затоплен. Ледяная вода подбирается к фрескам XII века. Хрупкая женщина, хранитель музея, пробивается на радио и просит горожан о помощи.
"Люди приходили с тряпками, ведрами, черпаками. Мы воду вычерпывали из археологических шурфов или собирали тряпками на полу. Мы с этим справились, конечно, монастырю досталось больше", — вспоминает Таисия Круглова, заведующая отделом Псковского музея-заповедника, смотритель Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных мужских монастырей России. Но главное — в монастыре за всю его историю с XV века ни разу не прерывалась монашеская традиция. Нет такого другого места в России. Здесь же нашел свою обитель и один из самых почитаемых в Русской Православной Церкви старцев — Иоанн Крестьянкин.
Повышенную влажность нельзя увидеть, но можно почувствовать по запаху. Спертый воздух, черная плесень, солевые разводы на стенах — так выглядят легендарные пещеры сегодня.
"Температура должна быть плюс два градуса, а она поднимается до 14 градусов. Мы видим стены, которые должны быть крепкими, а они влажные. Здесь возможны обрушения, если сейчас не обратить на это внимания", — сказал иеромонах Серафим, древлехранитель Псковской епархии.
Причина скрыта в холмах, когда-то укрепленные вековыми дубами. Они теперь расчищены под английские газоны. В результате склоны ползут, а вода скапливается под землей в пустотах и грозит обрушить уникальный памятник.
Подворье монастыря. Храм Одигитрии в центре Пскова. Чтобы зажечь свечи, нужно тепло одеться, беречь голову и дважды споткнуться о вздутые доски пола. Сразу за тумбочкой с иконой — аварийная зона.
Кроме храма капитально ремонта требуют все стены и здания подворья Печерского монастыря, ансамбля XVI века. Пока же в ожидании чуда в промерзшем храме иеромонах Анатолий греется частыми молитвами о судьбе древнего города.
Псковских историков и реставраторов греет надежда. "Когда приезжаешь в старый город, чувствуешь какое-то расслабление, свободу, красоту и настоящую жизнь. И когда это худит, как будто жизнь уходит", — отметила Наталья Ткачева, заведующая отделом реставрации Псковского музея-заповедника.
Псков до XVIII века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим торговым и оборонительным центром страны на самом рубеже западных российских границ. Его возрождение станет уникальным событием связи времен, поколений и судеб в картине всего мира.
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