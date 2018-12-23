Эрдоган обвинил Нетаньяху в государственном терроризме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко ответил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который на днях назвал турецкого лидера "оккупантом Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских поселениях как в Турции, так и за ее пределами".

Как заявил возмущенный Эрдоган, Израиль не вправе выступать с обвинениями в адрес других до тех пор, "пока не ответит за собственные злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения".

По его мнению, Нетаньяху "ошибся дверью", обрушившись с критикой не на того политика. Он заявил, что, будучи президентом Турции, делает все возможное для помощи угнетенным.

"А глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором", — заявил в воскресенье Эрдоган, слова которого приводит "Интерфакс".

Турецкий лидер также назвал израильского премьера "жестоким угнетателем" и "лидером террористического государства". Кроме того, Эрдоган обвинил Израиль в "оккупации Палестины".