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23 декабря 201818:49

Черышев помог "Валенсии" обыграть "Уэску" в чемпионате Испании

Global Look Press

Российский атакующий полузащитник Денис Черышев помог "Валенсии" одержать победу над "Уэской" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась ос счетом 2:1 в пользу хозяев.

Черышев сделал голевую передачу на Даниэля Парехо, когда тот на 25-й минуте открывал счет в матче. Примечательно, что победный гол "Валенсия" забила на четвертой минуте компенсированного ко второму тайму времени.

Команда Черышева смогла прервать трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и подняться на восьмое место в таблице. "Уэска" с восемью баллами идет последней.

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