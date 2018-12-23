Индийские маршруты: что туристы ищут и находят в стране чудес
Индия готовится к большому событию: в октябре 2019-го исполняется 150 лет со дня рождения самого известного в мире пацифиста Махатмы Ганди. Лидер движения за независимость страны от англичан, автор философии ненасилия. Юбилей, безусловно, привлечет к Индии внимание туристов со всех уголков планеты. Но уже уходящий 2018-й был успешным перекрестным годом туризма между Индией и Россией. Между нашими странами активно развивается и деловое сотрудничество. Что предлагает Индия туристам?
Изнуряющая жара и три месяца проливных дождей позади. Индийская зима — сезон, который весь следующий год будет кормить владельцев отелей и кафе штата Гоа. Страна чудес, как еще называют Индию, переживает бум массового туризма, о котором еще лет 10 назад здесь не могли и мечтать.
15,5 миллиона иностранных туристов, из них 280 тысяч — россияне — статистика прошлого года. Бескрайние пляжи, океан, но — главное — цена — 30 тысяч рублей за две недели, включая перелет, — перевешивают предрассудки и опасения специфики индийской жизни.
В полной мере колорит Индии получается ощутить далеко не у всех, сетует министр по делам туризма Джозеф Каннантханам. Вытащить туристов с пляжа оказалось сложнее, чем хотелось бы.
"В Индии столько интересных мест, а все смотрят одно и то же. Я много лет работаю чиновником, занимал пост сенатора, сейчас я министр. Я много поездил по Индии, но смог посмотреть, возможно, только один процент", — сказал Каннантханам.
Туристический сектор сегодня генерирует прибыль в 240 миллиардов долларов в год. За последние несколько лет туризм дал стране 30 миллионов новых рабочих мест. То, что "золотой треугольник" (Дели – Джайпур – Агра) — с непременным посещением белоснежного Тадж-Махала — может стать золотой жилой, индийцы поняли относительно недавно — массовый коммерческий туризм в стране стал развиваться лишь с середины 90-х.
Масала, куркума, кориандр и шафран — иностранцев Индия бьет по всем вкусовым рецепторам сразу. Индийская кухня — сама по себе достопримечательность. С непривычки во рту полыхает пожар, и после первого заказа россияне просят избавить их от обязательного во всех блюдах перца чили. Местные не понимают, как можно есть преснятину, но ради гостей готовы на все.
Доступные цены на услуги породили отдельное направление туризма — медицинский. От стоматологии до онкологии — иностранцы едут в Индию за здоровьем. Система целебных практик аюрведы считается древнейшей в мире. У туристов из России самые популярные процедуры — это программы детокса, очищения организма.
"Аюрведа основывается только на натуральных препаратах. И хотя все врачи у нас получают классическое медицинское образование, они проходят отдельные подготовительные курсы, где получают знания, которые передаются от учителя к ученику на протяжении тысячелетий", — пояснил управляющий аюрведической клиникой.
Пережив первый шок от индийского колорита, многие решаются на самостоятельное путешествие. Самый доступный и популярный вид транспорта — индийские железные дороги — перевозит в год 8 миллиардов пассажиров. Но пока это еще и самый опасный транспорт. Новости о железнодорожных авариях не сходят со страниц газет.
Повышать безопасность перевозок в Индии будет Россия. Современные системы безопасности, управления движением и контроля будут поставлять в Индию российские фирмы. Контракты подписаны во время недавней встречи президента России и индийского премьер-министра. Да и пассажирские составы по индийским железным дорогам будут ездить наши — первую партию вагонов из России индийцы ждут уже в ближайшее время.
Затерянные в джунглях или горах монастыри как магнитом тянут к себе жаждущих сокровенных знаний иностранцев. Йога, медитация и беседы с длиннобородыми мудрецами. Индийцы относятся к ним снисходительно, но все равно называют туристами.
"В Индии есть такая категория людей, которых называют "духовными искателями". Эти люди обычно путешествуют по духовным учителям, живут в шрамах, занимаются духовными практиками", — рассказала журналист Яна Шахназарова.
Непосредственное отношение индийцев к жизни и умение довольствоваться малым — одна из тех черт, что привлекла в середине прошлого века в Гоа "детей цветов", как называли себя представители движения хиппи.
Знаменитый ритуал и традиция северного Гоа — проводы солнца на пляже Арамболь: наследие хиппи 60-х — сегодня один из самых популярных туристических аттракционов. Семейные отдыхающие вперемешку с искателями истинны и доморощенными йогами пытаются взять от Индии каждый свое. Местные жители с радостью поддерживают традицию: бизнес есть бизнес.
В Министерстве туризма Индии признаются, что хотели бы видеть гостей из России не только на пляжах, но и в музеях, и на экскурсиях по историчными достопримечательностям. В стране начитываются 28 архитектурных и 8 природных объектов из наследия ЮНЕСКО. Власти Индии всерьез рассматривает возможность введения пяти- и десятилетних многоразовых виз, в том числе и для туристов из России.
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