Васильева рассказала, сколько "домашки" можно задавать школьникам

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, сколько домашних заданий учителя имеют право задавать школьникам.

Выступая на деловом завтраке в "Российской газете", она напомнила, что предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована. Так, в первом классе домашних заданий не задают, во вторых-третьих классах ученик не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертых-пятых классах — максимум два часа, в шестых-восьмых — два с половиной часа, в девятых-одиннадцатых — до трех с половиной часов. "Учителя эти нормы прекрасно знают и должны на них ориентироваться", — приводит слова Васильевой РИА Новости. При этом министр оговорилась, что решение об объеме и содержании домашнего задания принимается в конкретной школе и конкретным учителем.

Васильева также посоветовала молодым родителям читать детям книжки, чтобы отвлечь их от гаджетов и чтобы они в школе легче справлялись с нагрузкой. Как отметила министр, сейчас многим ученикам трудно работать с текстом, понимать содержание, запоминать его и анализировать. Как следствие, могут возникнуть проблемы по остальным школьным предметам, и дети начинают проводить за уроками весь вечер, сказала она.

Одной из задач министерства Васильева назвала выравнивание ситуации в школах по всем российским регионам, чтобы дети везде могли получать качественное образование. По ее словам, в этом деле педагогам может помочь информационно-образовательный проект "Российская электронная школа".

Ранее министр просвещения призвала школьных учителей дать детям передышку и не задавать много домашних заданий на новогодние каникулы.