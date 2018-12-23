На Кубани внедорожник упал с обрыва: двое погибли

Под Ейском (Краснодарский край) с обрыва опрокинулся внедорожник. Причиной аварии стал сильный туман: водитель не справился с управлением.

В уазике находились трое мужчин, они ехали на охоту. Двое пассажиров 58 лет погибли.

63-летний водитель жив, он получил сильные травмы. Мужчину госпитализировали, передает "Интерфакс".