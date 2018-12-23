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Пожар на шахте в Соликамске 1 час назад

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23 декабря 201820:52

Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняли на поверхность

Горноспасатели подняли на поверхность тела всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте в Соликамске Пермского края. В общей сложности спасатели потратили на это более шести часов. Таким образом, поисковая операция завершена, сообщил оперативный штаб.

Пожар на шахте к настоящему моменту ликвидирован. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, тушение осложнялось тем, что возгорание произошло в вертикальной выработке, куда трудно было подать воду — строящийся ствол шахты водопроводом оборудован не был.

С родственниками погибших работают психологи МЧС России.

Пожар в стволе рудника горнорудной шахты компании "Уралкалий" в Соликамске вспыхнул утром в субботу, 22 декабря. Погибли девять рабочих подрядной организации, которые оказались заблокированными глубоко под землей. В ходе поисковой операции, которая продолжалась в течение 20 часов, горноспасатели предприняли восемь попыток добраться до них.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследовать которое будет центральный аппарат СК РФ. В качестве подозреваемых задержаны четверо работников компании-подрядчика. Следователи проводят допросы и изымают документацию.

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