Мэттис уходит с 1 января. Его заменит Шанахан

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, 23 декабря, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны страны будет "талантливый" заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан.

Как написал Трамп в своем Twitter: "У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра и ранее в Boeing".

Между тем нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис планировал официально оставить свой пост после 28 февраля будущего года. Мэттис заявил о своей предстоящей отставке на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить "гладкий" переход полномочий к новому министру обороны США. Предполагается, что Мэттис уйдет на пенсию.

Шанахан занимает пост заместителя главы Пентагона с июля 2017 года. На эту должность его выдвинул лично Трамп.

Накануне стало известно, что в знак протеста против решения президента вывести войска США из Сирии в отставку подал посланник США в коалиции, борющейся с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), Бретт МакГерк.