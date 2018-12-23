Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и торговлю. Оба остались довольны

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в воскресенье, 23 декабря, имел долгий телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, а также существенное расширение торговли.

Как написал Трамп в своем Twitter, беседа с Эрдоганом была "долгой и продуктивной". Речь шла, в частности, о террористической группировке ИГ (запрещена в РФ), общих действиях в Сирии, а также "медленном и четко скоординированном" выводе американских войск из этой страны.

Со своей стороны президент Турции выразил надежду на то, что его переговоры с американским лидером благотворно скажутся на отношениях двух стран. Об этом Эрдоган написал в Twitter.

Разговор с Трампом он также назвал продуктивным, сообщил, что президенты договорились развивать сотрудничество в различных сферах, от торговых отношений до Сирии.

О решении начать вывод американских войск из Сирии Трамп объявил 19 декабря. Он пояснил, что победа над ИГ в Сирии одержана, а это было единственной причиной, по которой контингент США там находился. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней.