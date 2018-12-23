"Тоттенхэм" забил "Эвертону" шесть мячей в матче чемпионата Англии

Матчем в Ливерпуле между местным "Эвертоном" и лондонским "Тоттенхэм Хотспур" завершился 18-й тур чемпионата Англии по футболу. Встреча получилась крайне результативной. На двоих соперники забили восемь мячей. Победу одержали "шпоры" со счетом 6:2.

В составе победителей по дублю оформили Сон Хын Мин и Гарри Кейн. Еще по мячу забили Деле Алли и Кристиан Эриксен. За хозяев поля отличились Тео Уолкотт и Гилфи Тор Сигурдссон.

На счету Гарри Кейна стало 11 мячей. Он делит в списке бомбардиров второе место с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля". Лидером же является форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг с 12 голами.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" занимает третье место, набрав 42 очка. От лидера турнира "Ливерпуля" лондонская команда отстает на 6 баллов. "Эвертон" находится на 11-й позиции с 24 очками.