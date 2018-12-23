КХЛ. "Металлург" в гостях оказался сильнее "Слована"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Братиславе матчем между "Слованом" и магнитогорским "Металлургом". Гости добились уверенной победы со счетом 4:1.

В первом периоде хоккеисты "Магнитки" дважды огорчили вратаря "орлов" Якуба Штепанека. После перерыва хозяева льда отквитали одну шайбу усилиями Андрея Месароша. Однако это был последний успех хоккеистов "Слована".

В оставшееся время забивали только игроки "Металлурга": за гостей отличились Евгений Тимкин и Денис Платонов.

Магнитогорский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. На его счету стало 60 очков после 44 игр. "Слован" замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 23 баллами после 42 матчей.