23 декабря 201822:55
Аэропорт в Бирмингеме временно приостановил работу
Аэропорт в Бирмингеме временно приостановил работу. Это связано с проблемами в управлении воздушным движением.
Аэропорт извиняется перед пассажирами и прочит уточнять информацию о рейсах, передает ТАСС.
Ранее лондонский аэропорт Гатвик прекратил свою работу на двое суток из-за двух дронов над взлетно-посадочной полосой. Заложниками ситуации стало более 110 тысяч человек. Полиция задержала двух человек, но быстро их отпустила. Гатвик пообещал выплатить 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о злоумышленниках.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
- Чиновники отправили на отдых вместо инвалидов своих детей
- Пожар на шахте в Соликамске расследует СК
- Главу "новой церкви" Украины разыграли по телефону
- Цунами смыло поп-группу прямо во время концерта
- Американцы выяснили, где может начаться Третья мировая война
Самое читаемое
-
Врачи бросили больного с трепанацией на полу среди мусора. Видео
- В Новокузнецке подросток замерз по пути из школы домой
- Полицейский мобильником заткнул рот задержанному
- В Одессе нашли цистерну со скелетами
- Зарубежные медики отказались помочь мальчику из Черемхово, узнав о его состоянии
Вести.Экономика
-
Пике рубля: доллар по 69 руб., евро рвется к 80 руб. Что дальше?
- Рынок акций США: возвращение призрака, в которого никто не верил
- Президент РФ разъяснил ситуацию с ценами на бензин в России и во Франции
- Топ-10 провалов Apple в 2018 году
- Как Мнучин пытался спасти рынки и почему попытка оказалась провальной?
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России!
- Объявлены российские цены на новый Range Rover Evoque
- Названы самые ликвидные машины с пробегом в России
- Chery готовит два новых кроссовера для России
- Названа цена предзаказа седана Aurus Senat
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Паспорта национальных проектов готовы: что именно президент поручил премьеру
- Трамп спел с вилами в руках
- В Киеве ели, пили, веселились и решили объявить Москве войну
- Британские военные оказались бессильны перед дроном
- Классика не в тренде: музыкальным школам предложили сменить формат
Вести-Москва
-
Идею Центральных диаметров начинают воплощать в жизнь
- Мошенники придумали новый способ нажиться на пенсионерах
- В Москве открылись елочные базары
- В Исторической библиотеке нашли неопубликованное письмо Тургенева
- Ледовое шоу, забег Дедов Морозов и необычные елочные игрушки: отправляемся за новогодним настроением
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Человек впервые поднялся в космос на частном космическом корабле
- Обнаружена планета, которая испаряется рекордными темпами
- Планета цыплят: учёные назвали главный символ современной эпохи
- Неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний
Сегодня
Путин ответил на важные вопросы
3 часа назад
Мэттис уходит с 1 января. Его заменит Шанахан
2 часа назад
Французские полицейские готовы надеть желтые жилеты
3 часа назад
Голикова исполнила мечту тяжелобольной девочки
2 часа назад
На Кубани внедорожник упал с обрыва: двое погибли
3 часа назад
Главу "новой церкви" Украины разыграли по телефону
9 часов назад
5 гигантов американского рынка, чьи акции наводят ужас
21.12.2018 16:48
Маск восхитился достижениями Китая в космосе
1 час назад
Цунами в Индонезии: 222 человека погибли, 843 пострадали
6 часов назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце
19.12.2018 14:39
Как живет "крабовый король" России
2 часа назад
В Прикарпатье сгорело "Простоквашино"
3 часа назад
Для Одессы настали не лучшие времена
5 часов назад
Песков рассказал, когда пройдет "Прямая линия" с Путиным
5 часов назад
Политкультура на Украине: пессимизм и герой-предатель
6 часов назад
Америка выходит из ДРСМД под "благовидным" предлогом
6 часов назад
Капитана "ПСЖ" ограбили прямо во время матча
6 часов назад
В Домодедово вернулся авиалайнер с отказавшим двигателем
7 часов назад
"Пастор" устроил ад в отдельно взятой коммуналке
7 часов назад
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
7 часов назад
Порошенко пристыдили за обед в дорогом ресторане
8 часов назад
Макрон призвал Францию к единству и согласию
9 часов назад
Резолюция ООН по Крыму: в Симферополе ждут извинений
9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 22 декабря 2018 года
10 часов назад
"МУЛЬТ в кино" вновь собрал самых преданных зрителей
15 часов назад
10 лучших подарков на Новый год для геймеров
20.12.2018 13:36