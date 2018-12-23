Автор "Дневника хача" пытался стать Дедом Морозом, но был задержан

Видеоблогер Амиран Сардаров попытался стать Дедом Морозом, однако был задержан. В Instagram-сториз автор "Дневника хача" пригласил своих фанатов на встречу в центре Москвы. Он пообещал раздать им подарки, передает РИА Новости.

Блогер явился на встречу, одетый в костюм Деда Мороза. Но желающих получить подарки оказалось так много, что они полностью перекрыли улицу. Движение было парализовано.

Сотрудники полиции задержали Сардарова. Затем он опубликовал видеообращение, в котором попросил фанатов разойтись.

"Ребята, все хорошо, отчитался Сардаров на записи, размещенной в Instagram. – Профбеседу провели". Он поблагодарил ОМОН и полицию за то, что вытащили его из толпы, в которой "начинался хаос".

"Теперь только все санкционированно, как полагается, по правилам, больше таких глупостей допускать не будем", — пообещал блогер и поздравил всех с наступающим Новым годом.