Работа международного аэропорта Бирмингема восстановлена

Международный аэропорт Бирмингема, который расположен в округе Солихалл в графстве Уэст-Мидлендс, возобновил работу после информации о проблеме, связанной с управлением воздушным движением. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Как уточняется, работникам аэропорта удалось устранить техническую проблему с системой управления воздушным движением, которая возникла ранее. Работа была возобновлена, передает ТАСС. Администрация аэропорта поблагодарила пассажиров за терпение и извинилось за доставленные неудобства.

19 декабря лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу из-за появления двух дронов над взлетно-посадочной полосой. Летевшие в Гатвик самолеты перенаправили в лондонские аэропорты Лутон и Станстед, аэропорты британских городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, а также в Амстердам, Бордо и Париж. 20 декабря аэропорт вообще не работал.

21 декабря рано утром полеты из Гатвика были возобновлены в ограниченном режиме. Предполагалось, что в этот день воздушная гавань обслужит 700 авиарейсов, но вечером администрация закрыла все летное поле после сообщения о новом появлении беспилотника. Руководство Гатвика и независимая британская благотворительная организация Crimestoppers пообещали вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (63,2 тысячи долларов) любому, предоставившему полезную для следствия информацию, которая поможет найти лиц, причастных к инциденту.