Певцу Виктору Салтыкову отказано во въезде на Украину

Украинские власти отказали певцу Виктору Салтыкову во въезде в Киев. В результате ему пришлось десять часов провести в аэропорту в ожидании обратного рейса. Пограничники мотивировали отказ тем, что у певца якобы отсутствуют денежные средства. Салтыков намерен подать на киевские власти в суд.

"Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств. Я немалобюджетный человек, у меня есть средства", — отметил он в своем Instagram. Певец заявил, что украинские власти нарушают права человека, и обещал предать инцидент огласке. "Я расскажу, какая демократия на Украине", — сказал исполнитель.

Салтыков уточнил, что в Киев не пустили всех россиян (человек 15-20), которые прилетели из Минска. "Мы из аэропорта не выходили. Концерта не было", — рассказал он.

С 29 ноября на Украине введено военное положение. В Twitter Петра Порошенко было заявлено, что будут введены ограничения на въезд на Украину россиян мужского пола в возрасте 19-60 лет. Однако 61-летний Салтыков не попадает под это ограничение.