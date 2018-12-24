Всероссийская федерация плавания вручила награды лучшим спортсменам года

В Санкт-Петербурге после завершения международных соревнований "Кубок Владимира Сальникова" состоялась торжественная церемония, на которой представители Всероссийской федерации плавания вручили пловцам награды лучших спортсменов уходящего 2018 года.

Как сообщает официальный сайт организации, награды в номинации "Спортсмен года" получили Климент Колесников, Владимир Морозов, Евгений Рылов, Антон Чупков и Кирилл Беляев.

Юлия Ефимова и Анастасия Фесикова победили в номинации "Спортсменка года".