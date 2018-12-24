В Москве объявлен план "Перехват" после стрельбы из машины на улице Свободы

Дорожный конфликт, произошедший на улице Свободы в Москве, закончился стрельбой. В результате ЧП никто не пострадал. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ столицы.

Как уточняется, около полуночи на улице Свободы в процессе дорожного конфликта неизвестный, находившийся в автомобиле ВАЗ, открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия. Информации о пострадавших не поступало, передает ТАСС.

Инцидент произошел неподалеку от дома №42 по улице Свободы, объявлен план "Перехват".