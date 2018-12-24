Валентин Писеев: Медведевой нужно тренироваться в России

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался по поводу отъезда Евгении Медведевой в Канаду, где она тренируется под руководством Брайана Орсера. По его мнению, российской фигуристке следует вернуться домой, чтобы добиться успеха.

"Для меня не совсем понятно, когда двукратной чемпионке мира пытаются изменить технику и прыжки. Это можно делать с тем, кто еще не достиг таких высот, как она. Но это не случай Медведевой", – цитирует Писеева "Известия".

"Жене нужно вернуться в Россию и вновь тренироваться здесь", – добавил функционер. Напомним, что ранее Медведева занималась у тренера Этери Тутберидзе. На прошедшем в Саранске чемпионате России она заняла седьмое место и не сумела отобраться на европейское первенство.