CNN: указ о предстоящем выводе военнослужащих США из Сирии подписан

Указ о предстоящем выводе войск США из Сирийской Арабской Республики подписан. Об этом сообщила в воскресенье, 23 декабря, телекомпания CNN, ссылаясь на должностное лицо в министерстве обороны страны.

Как уточняется, в указе изложены порядок и сроки вывода американских военных из Сирии. Однако источник воздержался от разглашения этих сведений, передает ТАСС.

19 декабря президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из САР, мотивировав это тем, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в Сирии одержана. По данным американских официальных лиц, на вывод войск численностью более 2 тысяч человек уйдет от 60 до 100 дней.

США начали военную операцию против ИГИЛ в Ираке в июне 2014 года, а в САР – в сентябре 2014 года. Решение Трампа о выводе войск из Сирии застало врасплох членов американского конгресса, а также союзников США (в том числе на Ближнем Востоке). Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий уже выступили против этого шага администрации президента Трампа.