Times берет пример с украинского "Миротворца"

Издание Times пошло по стопам украинского сайта "Миротворец" и опубликовало список журналистов эдинбургского бюро Sputnik UK, обвиняемых в "информационной войне" против Британии. Также газета обнародовала призывы Алекс Коул-Хэмилтон – члена шотландского парламента от Либерально-демократической партии – захватить активы Sputnik UK и телеканала RT в Британии. В своей партии депутат отвечает за здравоохранение.

В Times помещены фото 8 сотрудников Sputnik UK, передает РИА Новости.

Украинский сайт "Миротворец" первым начал практику составления списков журналистов, якобы опасных для государства. В Сеть попали личные данные украинских, российских и западных журналистов. В числе прочего были обнародованы и их адреса. Действия "Миротворца" были осуждены как в России, так и за рубежом. В декабре в Милане состоялось заседание СМИД ОБСЕ, принявшее документ о безопасности журналистов.

Публикации в Times связаны с возрастающими подозрениями Лондона о том, что Москва спонсировала кибератаку на Институт государственного управления. Одним из проектов этого учреждения, получающего деньги от британского МИД, является Integrity Initiative, используемый для вмешательства в дела России и стран ЕС.