Ряд анаболических стероидов запретили к свободной продаже

В России изымается из свободного оборота ряд анаболических стероидов – меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол. Это модификации препаратов, которые уже внесены в список сильнодействующих средств. Соответствующий приказ об ограничениях подписал премьер России Дмитрий Медведев.

Кроме того, он подписал документ, включающий в перечень запрещенных к распространению веществ несколько новых синтетических наркотиков, передает ТАСС.

В июле 2018 года МВД России обнародовало проект постановления о внесении анаболиков в перечень сильнодействующих препаратов. Их распространение попадает под уголовную статью "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Оборот этих средств ограничен в Австралии, Британии, Канаде. Два анаболических препарата также входят в перечень веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

Анаболические средства усиливают образование и обновление клеток и тканей в организме. Они часто применяются как допинг. Такие вещества могут быть смертельно опасными: так, в Евросоюзе было зафиксировано 8 случаев смерти от отравления 2,4-динитрофенолом. Он используется в качестве промышленного антисептика и не предназначен для употребления человеком.