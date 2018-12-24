Бойцы ВСУ разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Военнослужащие Украины разгромили пансионат, находящийся на границе с Крымом, в который заселились под предлогом военного положения. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

У Журавко оказалась жалоба директора пострадавшей базы отдыха, адресованная военному прокурору Южного региона Украины. Согласно документу, 30 ноября на базу отдыха, расположенную в Геническом районе Херсонской области, пришли военные, назвавшиеся бойцами 57 бригады ВСУ, и заявили, что в связи с введением в стране военного положения будут проживать в этом пансионате.

Спустя два дня из двух номеров, в которых проживали военнослужащие, исчезли плазменные телевизоры Samsung стоимостью более 12 тысяч гривен (порядка 30 тысяч рублей) каждый, а также некоторые менее ценные предметы. В холле администрации было разбито витражное стекло. На базе и в номерах царил беспорядок, были замечены пустые бутылки из-под алкогольных напитков.

Военнослужащие отказались комментировать ситуацию, передает РИА Новости. На вопрос директора, в чем заключаются их задачи на базе, они сообщили, что это военная тайна.

Но заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело не заводилось, правоохранители не предпринимали никаких мер.

Военное положение на Украине ввели в конце ноября после инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны пограничниками. В Кремле считают, что провокация Киева в Черном море вполне может быть связана с низким рейтингом действующего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.