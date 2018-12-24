Ракета "Союз" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1а" установлена на стартовый стол космодрома Восточный. Она будет запущена 27 декабря в 05:07 по времени Москвы.

"Союзу" предстоит вывести на орбиту два российских спутника "Канопус-В" (номера 5 и 6), а также 26 спутников из Германии (D-Star ONE (iSat), D-Star ONE), США (8 аппаратов Lemur и 12 Flock 3k), Испании (Lume-1), ЮАР (ZACube-2), Японии (GRUS).

Это четвертый по счету запуск с Восточного, напоминает РИА Новости. Предыдущий состоялся 1 февраля 2018 года. Тогда на орбиту были подняты два "Канопуса-В" (3 и 4), используемые для дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного и природного происхождения.