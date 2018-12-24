"Флорида" без помощи Дадонова победила в гостях "Чикаго"

В Чикаго местные "Блэкхоукс" принимали на своем льду "Флорида Пантерз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости добились победы со счетом 6:3. Российские легионеры "пантер" Евгений Дадонов и Богдан Киселевич очков не набрали.

В составе победителей дубль оформил Джейс Хаврилюк. По шайбе записали на свой счет Майк Хоффман, Фрэнк Ватрано и Денис Мальгин, имеющий русские корни.

За "Чикаго" отличились Коннор Мерфи, Алекс Дебринкэт и Дилан Стром. Российский форвард "индейцев" Артем Анисимов результативными действиями не отметился.

"Чикаго" занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Флорида" расположилась на десятой позиции на Востоке.