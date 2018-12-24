Число жертв цунами в Индонезии возросло до 281

В Индонезии возросло число погибших от цунами. Их более 280. Еще примерно тысяча человек получили ранения, а свыше 400 пропали без вести. Около 4,5 тысячи местных жителей вынужденно покинули свои дома, разрушенные стихией.

Волна обрушилась на Индонезию в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра, в ночь на 23 декабря. Предполагают, что цунами могло возникнуть из-за извержения вулкана Кракатау, передает телеканал "Россия 24".

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо, который лично контролирует ситуацию по ликвидации последствий.