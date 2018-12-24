Эксперты из National Interest объяснили, почему надо бояться росийских ракетоносцев

Профильное военное издание National Interest раскритиковало американского посла в Колумбии и объяснило, почему стоит бояться российских ракетоносцев. Ранее дипломат Кевин Уитакер высказался в связи с визитом Ту-160 в Венесуэлу. Он дал понять, что самолеты, с его точки зрения, устарели.

Но аналитики National Interest объясняют, что Уитакер поспешил с выводами. Во-первых, возраст военной техники не всегда указывает на ее отсталость, особенно в стратегической авиации. Во-вторых, возможности Ту-160 - широкие, аппарат надежный, что было недавно показано в Сирии. Это самый крупный и самый мощный сверхзвуковой самолет в истории военной авиации.

Поэтому уже в следующем году на вооружение должны поступить самолеты того же типа — ТУ-160М2. Аналитики подытоживают: в ближайшем будущем Ту-160 не надо списывать со счетов.