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24 декабря 201807:17

Мэттис узнал о своей отставке по телефону

Глава Пентагона Джеймс Мэттис узнал о своей досрочной отставке от госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщают американские телеканалы. По их информации, Мэттис узнал о том, что ему придется покинуть должность уже к 1 января, по телефону.

Прошение об отставке министр обороны США подал в минувший четверг, 20 декабря, напоминает телеканал "Россия 24". Изначально планировали, что он останется на посту до конца февраля. Глава Пентагона в своем прошении отметил, что уходит из-за разногласий с президентом, в том числе по поводу вывода американских войск из Сирии.

С 1 января кресло главы Пентагона займет первый заместитель министра Патрик Шанахан. Официально он будет исполняющим обязанности министра обороны. Шанахан в прошлом работал в компании Boeing, занимаясь в том числе и противоракетными разработками.

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