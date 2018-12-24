В Южном Чертанове загорелся жилой дом, из огня спасены три человека

В московском районе Чертаново Южное произошел пожар в жилом доме. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи и мебель. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, передает ТАСС.

ЧП произошло в доме, расположенном по адресу улица Чертановская, дом 66, корпус 2. Пожар был полностью ликвидирован. Из огня спасены три человека, в том числе ребенок.