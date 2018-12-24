Арест экс-главы Nissan продлен до 1 января 2019 года

Токийский окружной суд принял решение продлить срок ареста бывшего руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона на десять дней — до 1 января 2019 года.

Ранее прокуратура оформила третий ордер на арест бизнесмена, который уже больше месяца находится в тюрьме, по новому подозрению: использование служебного положения в личных целях. В автоконцерне считают, что потери от различных инвестиций, которые он делал как частное лицо 10 лет назад в результате всемирного финансового кризиса, Гон компенсировал за счет компании.

Карлос Гон и его ближайший соратник Грэг Келли были арестованы 19 ноября, напоминает телеканал "Россия 24". Причиной ареста стало уклонение Гоном от налогов. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов йен (около 71 миллионов долларов). Бизнесмен все обвинения отрицает.