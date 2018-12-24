Пассажирский самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки шасси

Пассажирский лайнер Embraer Е170 вынужденно вернулся в Новосибирск, так как у него не сработал датчик неубранного шасси. Самолет направлялся в Нижневартовск. На его борту было 67 пассажиров и 4 члена экипажа, передает ТАСС.

По предварительным данным, после взлета капитан получил сигнал от датчика о неубранном шасси и решил вернуться в Новосибирск, аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, самолет повреждений не получил.

Следователи по факту ЧП проводят проверку исполнения закона о безопасности полетов.