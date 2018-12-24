Под Туапсе с рельсов сошли два вагона электрички

В Краснодарском крае близ станции Навагинская (Туапсинский район) сошли с рельсов два вагона электрички. На момент аварии в электропоезде находились 25 человек, передает ТАСС. Никто не пострадал.

На движение остальных поездов инцидент не повлиял. В качестве причины схода называют сход селевого потока.