Хавбек "Пари Сен-Жермен" Рабьо согласовал контракт с "Барселоной"

Французский полузащитник Адриен Рабьо близок к переходу в каталонскую "Барселону". Ранее сообщалось, что и сам футболист, и его близкие говорили о желании покинуть столичный клуб "Пари Сен-Жермен". Зарплата хавбека в "Барсе" может составить 10 млн евро.

Как уже сообщали Вести.Ru, француз конфликтует с руководством парижского клуба и готов к переменам. Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему хавбеку английского "Ливерпуля", но предложение "Барселоны" оказалось более предметным.

По сообщению Get French Football News, Рабьо подпишет предварительное соглашение с каталонцами в самое ближайшее время и рассчитывает на крупный подписной бонус в размере 10 млн евро. Испанская Mundo Deportivo подтверждает эту информацию.

Téléfoot report that Adrien Rabiot will sign a pre-contract with Barcelona in the coming weeks & earn at least €10m as a signing bonus. Will join officially when his deal expires with PSG in summer.