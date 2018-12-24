Футболист "Атлетика" Адурис забил пенальти без разбега

В матче высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу между клубами "Атлетик" и "Вальядолид", завершившегося вничью 1:1, был забит один из самых необычных голов с пенальти. Отличился игрок клуба из Бильбао Ариц Адурис, который исполнил удар с "точки" без разбега.

Совместить необходимую силу удара и его точность в такой ситуации достаточно сложно: разбег обычно дает футболисту необходимую для этого дополнительную энергию. Тем не менее, 37-летний форвард басков подошел к мячу, дождался свистка и пнул мяч: вратарь хоть и угадал направление удара, но мяч достать не смог.

Испанская пресса сообщает, что Адурис забил свой 21-й пенальти за время выступления за "Атлетик" и это лучший результат за последние 6 лет среди всех испанцев, выступающих в пяти сильнейших лигах Европы. Ариц вообще любит экспериментировать с 11-метровой отметки: ранее он отличился ударом в стиле Паненки, перебросив мяч через вратаря.