"Реал" ради форварда "Интера" Икарди готов расстаться с Модричем

Руководство мадридского "Реала" намерено провернуть большую сделку в летнее трансферное окно. "Королевский клуб" готов обменять новоиспеченного обладателя "Золотого мяча" хорвата Луку Модрича на полузащитника миланского "Интера" Мауро Икарди.

Кроме того, как сообщает FootballHD со ссылкой на Don Balon, "галактикос" также включат в сделку еще одного своего хавбека Даниэля Себальоса и 25 миллионов евро в придачу и помимо Икарди хотят заполучить защитника "нерадзурри" Милана Шкриньяра.

Сделка может оказаться взаимовыгодной, поскольку "интеристы" давно хотят заполучить Модрича, а мадридцы наоборот давно грезят аргентинским нападающим.