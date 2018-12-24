Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Музыка фьордов, песни Британии, русская и западноевропейская классика: Московский международный Дом музыки приглашает на IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.

IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки под руководством маэстро Владимира Спивакова и митрополита Волоколамского Илариона пройдет в Московском международном Доме музыки с 13 по 27 января 2019 года. На форуме выступят знаменитые российские и зарубежные хоровые коллективы и ансамбли, которые представят образцы европейской духовной музыки разных веков и стилей – от традиционных напевов до сочинений современных композиторов, русскую и западноевропейскую классику, народные и рождественские песни, хоралы и гимны. Завершит фестиваль московская премьера монументального Реквиема Карла Дженкинса.

Масштабный фестиваль, приуроченный к празднованию Рождества Христова, ежегодно знакомит гостей Дома музыки с богатейшей христианской культурой и объединяет представителей различных христианских конфессий.

"Музыка – это часть необходимой для человека истины, которая когда-то была большой и абсолютной, но упала на землю и разбилась на мелкие осколки... Теперь мы собираем эти осколки, поэтому идея нашего Рождественского фестиваля – обращение к музыке как обращение человека к его истокам", — говорит Владимир Спиваков.

IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки откроет концерт с участием Московского Синодального хора под руководством Алексея Пузакова и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова. В программе представлены духовные сочинения для хора а капелла Арво Пярта и митрополита Илариона, а также два вокально-оркестровых произведения этих композиторов, написанные на слова средневекового латинского гимна Stabat Mater. В концерте примет участие митрополит Волоколамский Иларион.

На концертах предстоящего форума по традиции выступят прославленные церковные коллективы – Хор Московского Сретенского монастыря и Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В рамках фестиваля пройдет концерт одного из старейших детских хоров в Европе – норвежского Nidarosdomens Guttekor (Норвежский королевский хор мальчиков) при Кафедральном соборе Тронхейма. Еще один почетный участник проекта – известный британский ансамбль The King’s Singers, отметивший в 2018 году полувековой юбилей.

Традиционным завершением фестиваля станет выступление художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора "Мастера хорового пения". На закрытии IX фестиваля под управлением Владимира Спивакова прозвучит Реквием Карла Дженкинса, созданный в 2005 году. Композитор посвятил его памяти своего отца. В том же году автор лично продирижировал премьерой в Великобритании, а спустя пять лет сочинение впервые прозвучало в России. В рамках фестиваля состоится московская премьера этого произведения.

Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ПРОГРАММА:

13 января 2019 года, 19:00

Светлановский зал

Открытие Рождественского фестиваля

Московский Синодальный хор

Художественный руководитель –

Алексей Пузаков

Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы"

Солистка – Евгения Кузнецова,

меццо-сопрано

При участии митрополита Волоколамского Илариона

В программе:

Арво Пярт. Духовная музыка для хора a cappella

Stabat Mater для хора и струнного оркестра

Митрополит Иларион (Алфеев). Духовная музыка для хора a cappella

Stabat Mater для женского голоса, хора и оркестра

17 января 2019 года, 19:00

Светлановский зал

"Вифлеемская звезда"

Хор Московского Сретенского монастыря

Регент – Никон Жила

Актриса театра и кино Елена Захарова

19 января 2019 года, 19:00

Светлановский зал

Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

"Свет Христов просвещает всех"

Художественный руководитель –

Александр Бордак

23 января 2019 года, 19:00

Светлановский зал

The King’s Singers (Великобритания)

Лауреаты премии Grammy

26 января 2019 года, 19:00

Светлановский зал

Норвежский королевский хор мальчиков

27 января 2019 года, 19:00

Светлановский зал

Закрытие Рождественского фестиваля

Академический Большой хор

"Мастера хорового пения"

Художественный руководитель – Лев Конторович

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Спиваков

Дженкинс. Реквием