Трехлетний мальчик смог один выбраться из леса, пройдя 3 км в мороз -35

В Хабаровском крае трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из леса, пройдя порядка 3 километров в 35 градусов мороза после того, как его отец провалился под лед на снегоходе, передает РИА Новости.

Как сообщили в администрации села Кенай Комсомольского района, отец с сыном поехали кататься после детского сада на "Буране". Они провалились в наледь, мужчина высадил ребенка на берегу и поехал разворачиваться. Его "Буран" ушел под лед. Как мальчик рассказал маме, его папа пытался выбраться и крикнул ему, чтобы тот шел в магазин, где работает его мать.

Ребенок дошел до дороги, но пошел в сторону, противоположную селу. Около 20:00 местный житель подобрал ребенка и отвел домой. Мальчик прошагал около 3 километров. В настоящее время в Хабаровском крае стоят морозы. Тогда было около -35 градусов.

Как сообщили в региональном главке МЧС РФ, поиски мужчины продолжаются с 22 декабря. Пока ни мужчину, ни снегоход найти не удалось.