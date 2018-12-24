Футболист "Севильи" заработал красную карточку в перерыве матча

В матче чемпионата Испании по футболу между "Леганесом" и "Севильей" произошел курьезный момент. Андалусийцы доигрывали поединок в меньшинстве после того, как их полузащитник Франко Васкес заработал красную карточку в перерыве встречи.

На второй тайм "Севилья" вышла в усеченном составе из-за того, что Васкес в подтрибунном помещении оскорбил главного арбитра матча Алехандро Эрнандеса, назвав его "негодяем". Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Marca, это произошло по пути команд в раздевалки.

После первого тайма счет был 1:0 в пользу "Леганеса" и тем удивительнее, что несмотря на удаление Васкеса, севильцы во второй половине встречи смогли забить ответный гол и свести игру вничью – 1:1. "Севилья" продлила свою беспроигрышную серию до восьми матчей. В активе клуба из Андалусии 32 очка и третье место в Ла Лиге.