Колонка Андрея Медведева: чиновники обманули детей-инвалидов
Чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей в Турцию по линии благотворительного фонда. В составе группы была дочь главы города Олега Шкуратова. Городской голова в своих действиях никаких нарушений не видит. Изначально планировалось, что на отдых поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью. Однако городской отдел образования изменил состав участников, отправив тех, кто добился "определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". Эта история получила широкий общественный резонанс. Свое отношение к ней высказал главный редактор "Радио России" Андрей Медведев.
"Ситуация в Клинцах запредельно омерзительная не только потому, что чиновники обманули детей-инвалидов и детей из малоимущих семей. И не только потому, что они отправили в Турцию своих детей, да и сами заодно уж прокатились на курорт. А потому, что, судя по видео, на котором глава города Олег Шкуратов дает комментарии, ни он сам, ни его коллеги, вообще искренне не понимают, чего от них хотят, что они сделали не так. Они абсолютно уверены, что так и должно было произойти. Что они поступили правильно. Подумаешь, какие-то инвалиды не поехали! Кто они вообще такие, эти инвалиды, эти нищеброды, они пыль под нашими ногами, читается на лице мэра. Зачем им куда-то ехать? Пусть едут дети сотрудников администрации, руководства полиции города.
И вот что важно. В четверг проходит Большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент много говорит об ответственности власти, о чиновниках, которые должны понимать, для чего они работают, говорит об отношении к людям, о том, что нет такого — "царь — хороший, бояре — плохие", что отвечать должны все. После пресс-конференции он встречается с незрячей девочкой, исполняет её мечту, общается с ней. А потом она обнимает его. Это все – и слова на пресс-конференции, и встреча с девочкой Региной — важный посыл всем. В первую очередь, власти, чиновникам: вы несете ответственность за каждого человека. За каждого, за самого слабого, за самого обездоленного.
И на следующий буквально день из Клинцов доносится наглый крик: "Ага, щас прям, делать мне нечего!" А как еще понимать ухмылки мэра Шкуратова и его заместителя? Я несколько раз посмотрел это мощное интервью. На лице Шкуратова брезгливость и выражение полного недоумения. Что не так-то? Почему он, Шкуратов, должен был платить за поездку в Турцию, когда её просто можно было украсть у малоимущих? Ну, правда. Зачем? Он что, не чиновник что ли?
И проблема в том, что нам, правда, нужен мощный технологический и экономический рывок, нам нужно стоить новую страну, нам нужно двигаться, иначе нас просто сомнут. Не враги даже, не внешние силы, а объективные обстоятельства развития человечества. Слабых уничтожают. Так вот, а у нас таких вот шкуратовых — половина страны. С ними не то что, новую Россию, с ними туалет типа сортир на даче построить невозможно. Они все равно доски, лопаты и прочий инструмент украдут, а оставят только кучу дерьма. И при этом будут говорить, что они тут ни при чем, что это оппозиция на них наговаривает и раскачивает ситуацию, создавая негативную повестку.
Мэр Шкуратов мог оплатить поездку в Турцию сам. Он достаточно состоятельный, даже по меркам Москвы, человек. Он мог оплатить сто поездок. Но предпочел умыкнуть у детей-инвалидов. С этим ничего не сделаешь. Это уже такая натура, способ смотреть на мир: государство — дойная корова, мой город – мой феод, моя личная вотчина, а народ, это такие противные червяки где-то под ногами. Президент? А подумаешь, он там, в Москве, сидит, ничего не понимает. Я тут главный.
Губернатор Брянской области пообещал разобраться в ситуации. А чего тут разбираться? Человек украл радость у десяти детей. Что обсуждать? И даже если Шкуратова отправят в отставку, он все равно ничего не поймет. Будет лишь жалеть, о том, что не успел еще куда-то съездить за счет обездоленных детей. Именно это, не должность даже, будет, как мне видится, для него самой большой потерей".
Читайте в личном блоге Андрея Медведева.
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