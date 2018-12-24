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24 декабря 201810:17

Сергей Юрский попал в больницу

фото: Russian Look

Народный артист России Сергей Юрский попал в больницу.

По сообщениям некоторых СМИ, актер был экстренно госпитализирован с воспалением. Однако директор Театра имени Моссовета Валентина Панфилова опровергла информацию о тяжелом состоянии актера. По ее словам, она разговаривала с Юрским, он чувствует себя хорошо.

"Он просто лег на профилактическое обследование на несколько дней", — сказала Панфилова РИА Новости.

В свою очередь источник в окружении актера сообщил ТАСС, что Юрский попал в клинику в связи с реакцией на погоду. По его словам, "у актера иногда такое случается". Сейчас он чувствует себя нормально и собирается уже завтра выйти на сцену.

Дочь Юрского Дарья сказала, что ее угнетает волна слухов, и отказалась давать комментарии.

Сергей Юрьевич Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года Юрский работает в Театре имени Моссовета, в котором поставил такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда — хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие.

Юрский много снимается в кино. Самые его известные роли – Остап Бендер в "Золотом теленке", дядя Митя в "Любовь и голуби", Груздев в "Место встречи изменить нельзя", Викниксор в "Республике ШКИД", мэтр Роше в "Ищите женщину" и многие другие.

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