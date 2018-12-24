"Я запаниковал и много раз ударил ее пистолетом": задержан налетчик, избивший продавщицу

В минувшую субботу на экспресс-кофейню в Краснодаре был совершен налет: преступник, замаскировав свое лицо очками и шарфом, ворвался в помещение, сильно избил женщину, опустошил кассу и сбежал.

Сутки спустя его поймали. Налетчиком оказался 20-летний местный житель. Видео с показаниями преступника опубликовал телеграмм-канал "Пресс-Хата".

По словам нарушителя, женщину он избил, поскольку запаниковал, когда она попыталась оказать ему сопротивление — молотил по ее голове со всей силы рукояткой пистолета.

Добычей преступника стали деньги из кассы — около 10 тысяч рублей.

В отношении 20-летнего Владимира Макеева возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".