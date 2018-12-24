СК: опознаны все погибшие в шахте под Соликамском

Понедельник в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим на шахте в Соликамске, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, жертвами пожара, произошедшего 22 декабря на руднике, стали 9 горняков. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности. Возбуждено уголовное дело, задержаны четверо сотрудников подрядной организации.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ на строящемся стволе горнорудной шахты, повлекших гибель 9 человек.

Вечером 23 декабря тела всех погибших подняли на поверхность. Все 9 погибших опознаны, их родственники получили разрешения на захоронение.