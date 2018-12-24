Андрея Мерзликина вытащили из рухнувшего в ледяную реку авто и отправили в монастырь
Андрей Мерзликин признается, что ему нередко доставалось от горячих голов, принимавших актера за предавшего своих друзей Димона "Ошпаренного" из культового фильма "Бумер".
Артист говорит, что некоторые даже затевали драку, чтобы наказать "предателя", и ему приходилось объяснять, что сам он – не Димон из "Бумера".
Впрочем, сходиться в рукопашной ему было не привыкать: несколько лет в юношестве он занимался греко-римской борьбой и почти всегда выходил победителем. Тем более что помнил завет отца: "Вперед не суйся, сзади не плетсись и, если драки не избежать, бей первым".
Однако к 30-ти годам его жизнь могла покатиться под откос или вовсе оборваться. После окончания ВГИКа Мерзликину предлагали в лучшем случае эпизодические роли — говорили, что лицом не вышел.
Актер не видел смысла в жизни, и в тот период мог серьезно "уйти в загул": выпить, а потом сесть за руль авто и отправиться в ночной клуб.
Так произошло и 21 февраля. Тогда автомобиль, в котором ехал актер, на полной скорости выбросило в Москву-реку. Она проломила лед и начала тонуть.
При ехавшие на ДТП полицейские и спасатели поначалу были уверены, что все погибли. Они вытаскивали Мерзликина и его друзей канатами и, увидев из живыми, не стали даже ругать.
"Показали на Новодевичий монастырь и сказали, что нам сюда", – вспоминает актер.
По словам полицейских, Мерзликин с друзьями стали первыми, кто выжил на этом перекрестке после аварии.
После этого чудесного спасения актер действительно отправился в храм: причастился и исповедовался, и это навсегда изменило его жизнь.
Актер рассказывает, что "выпросил у бога" и жену Аню, с которой они уже 13 лет вместе и растят четверых детей: Федора, Серафиму, Евдокию и Макария.
Аня занимается домом и работает директором у мужа, а Андрей с иронией называет себя "подкаблучником".
Почему он дал себе такое определение, действительно ли мог пойти по скользкой дорожке? Как оказался во ВГИКе всего лишь "вольным слушателем"? Кто помог ему стать актером и когда Мерзликин понял, что кто-то свыше держит его судьбу в своих руках?
Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Андрей Мерзликин.
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