Боец Джонс сорвал турнир UFC 232 проваленным допинг-тестом

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс стал главной причиной срыва турнира UFC 232. Незадолго до старта соревнований он завалил допинг-тест. В его крови были найдены остатки туринабола.

В итоге турнир был перенесен из Лас-Вегаса в Инглвуд и состоится позже, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на MMA Junkie. Атлетическая комиссия штата Невада в связи в положительной допинг–пробой Джонса не смогла провести полноценное расследование в сжатые сроки — до намеченного боя Джонса против Александра Густафссона.

Тем не менее, вице-президент UFC по вопросам здоровья и производительности спортсменов Джефф Новицки не считает случай Джонса нарушением антидопинговых правил: "Проведя консультации с другими организациями, Американское антидопинговое агентство (USADA) пришло к выводу, что проба Джонса выявила скорее остаточные показатели туринабола, нежели недавнее употребление вещества".

Данная положительная проба стала для Джонса второй за предыдущие полтора года. Ранее в августе 2017 года он заработал дисквалификацию и лишение титула чемпиона UFC за провал допинг-теста.