Вратарь Сергей Бобровский стал звездой игрового дня в НХЛ

Голкипер хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Коламбус Блю Джакетс" Сергей Бобровский назван второй звездой очередного игрового дня заокеанской Лиги. Как уже сообщали Вести.Ru, россиянин в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" (3:0) совершил 39 спасений.

На первое место статистики Национальной хоккейной лиги поставили форварда "Каролины Харрикейнз" Себастьяна Ахо, который в матче с "Бостон Брюинз" (5:3) набрал 4 результативных очка – 2 гола и 2 паса. Третьим назван нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон, который после передачи в игре с "Аризоной Койотс" (3:4) вошел в Топ-10 по количеству голевых пасов в истории лиги.