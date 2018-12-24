24 декабря 201810:45
Вратарь Сергей Бобровский стал звездой игрового дня в НХЛ
Голкипер хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Коламбус Блю Джакетс" Сергей Бобровский назван второй звездой очередного игрового дня заокеанской Лиги. Как уже сообщали Вести.Ru, россиянин в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" (3:0) совершил 39 спасений.
На первое место статистики Национальной хоккейной лиги поставили форварда "Каролины Харрикейнз" Себастьяна Ахо, который в матче с "Бостон Брюинз" (5:3) набрал 4 результативных очка – 2 гола и 2 паса. Третьим назван нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон, который после передачи в игре с "Аризоной Койотс" (3:4) вошел в Топ-10 по количеству голевых пасов в истории лиги.
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